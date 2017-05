Héroe: Un mendigo ayudó a rescatar a las víctimas del atentado en Manchester

Fotos FOTO TOMADA DE MINUTOUNO.COM

Chris Parker, es un ciudadano ingles de 33 años que suele mendigar dinero a los transeúntes y a clientes de supermercado de la zona, del Manchester Arena.

En el momento de la explosión, Chris se encontraba en el área del vestíbulo, donde normalmente se acerca a pedir, pero el impacto lo derribó al suelo. Sin embargo, reaccionó de inmediato: Se levantó y comenzó a correr contra la corriente, que huía del estadio para intentar ayudar a las víctimas.

"Todo el mundo estaba feliz, Mientras estaban saliendo por las puertas de cristal escuché una explosión y un segundo después un flash, después, humo y muchos gritos. Me hizo caer al suelo y después me levanté, mi instinto me hizo intentar ayudarles", aseguró Parker a la agencia PA.

"Vi a una niña...no tenía piernas". Fue ayudarla y le preguntó dónde estaban sus padres, a lo que ella respondió "mi papá está en el trabajo, mi mamá está allí".

Parker sospechó que la mujer había muerto y pasó un tiempo asegurándose de que la niña estuviera bien. Luego, atendió a una mujer de 60 años que estaba gravemente herida por el bombardeo. "Ella murió en mis brazos. Tenía 60 años y dijo que había estado con su familia".

"No he dejado de llorar. La parte más impactante es que era un concierto para niños", aseguró Parker. "Son los gritos que no puedo superar y el olor...No me gusta decirlo pero olía a carne quemada".

Al conocerse la historia de Chris, se ha comenzado una iniciativa para recaudar dinero y ayudarle. El creador de la iniciativa cree que es una buena forma de agradecerle por arriesgar su propia vida para salvar la de los demás.

