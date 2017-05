Inglaterra: sospechan de un nuevo atentado

Fotos Por orden de la primera ministra Theresa May, las fuerzas de seguridad inglesas están en máxima alerta.

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, declaró que el país está en alerta roja ante "otro inminente ataque terrorista". De esta forma, fuerzas militares respaldarán las tareas que desempeña habitualmente la policía en espacios públicos.



Las tropas militares tomarán posesión de espacios habitualmente resguardados por las fuerzas policiales.



Mientras que los efectivos aumentarán su presencia para vigilar puntos geográficos clave de Gran Bretaña. Es así que personal militar se ocupe de la seguridad en conciertos, partidos de fútbol y otros eventos masivos.

"No podemos ignorar la posibilidad de que un grupo más amplio de individuos esté vinculado con el atentado de Mánchester", remarcó May.



Tras mantener una reunión con el comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, May alertó de que Salman Abedi, el terrorista suicida que ayer mató a 22 personas y dejó 59 heridos en Manchester, pudo contar con una red de apoyo.

En tanto, el ministro de Defensa, Michael Fallon, dio su visto bueno a la puesta en marcha de la "operación Tempora", que prevé que hasta 5.000 soldados colaboren en labores de seguridad bajo mando policial, anunció May.

La primera ministra se reunirá mañana nuevamente en Downing Street con el Comité de Crisis para evaluar qué medidas tomarán tras el atentado que dejó un tendal de muertos y heridos en un recital de Ariana Grande.

La jefa de Gobierno dijo que el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, adscrito a los servicios de inteligencia, tomó la decisión de incrementar al nivel de alerta en base a las investigaciones que están en marcha. Es la tercera vez que Gran Bretaña eleva el nivel de amenaza de "grave" a "crítico".