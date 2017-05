CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Mayo de 2017

Hoy 22:09 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA.

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL:

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

- CAP. DARK

19.00 OTRA CANCHA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 MUSICAL

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO vs. INSTITUTO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO vs. INSTITUTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

01:08 TERROR EN CHERNOBYL

02:56 SENTENCIADO

ANTES DE TIEMPO

04:58 AKEELAH Y LAS LETRAS

07:05 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE SMACKDOWN

EN LA EDAD DE PIEDRA

08:11 VIAJE INSÓLITO

10:39 QUERIDA, NOS HEMOS

ENCOGIDO

12:12 DESDE MÉXICO

CON AMOR

14:05 TODOPODEROSO

16:05 PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DEL

PERLA NEGRA

18:55 ARMAGEDDON

22:00 INTERESTELAR

TCM

01.51 MOONWALKER

03.30 PINK FLOYD: DELICATE SOUND OF

THUNDER

05.00 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.12 LA NIÑERA

07.38 LENNY KRAVITZ: UNIVERSAL LOVE TOUR

08.38 BERNARDO Y BIANCA

10.01 FRANCOTIRADOR, EL

13.21 SUBAN EL VOLUMEN

15.16 CORRE LOLA CORRE

16.42 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

18.52 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 GLADIADOR

TNT

02:43 21, LA GRAN FIESTA

04:15 HOSTAL: PARTE III

05:42 HOLLYWOOD

ONE ON ONE

05:42 HOLLYWOOD

ONE ON ONE

06:13 CRUZANDO EL LÍMITE

07:59 LA BATALLA DEL AÑO

10:08 AMOR A SEGUNDA VISTA

12:04 DULCE NOVIEMBRE

14:26 ENCANTADA

16:27 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

19:20 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

22:00 21, LA GRAN FIESTA

23:42 LA LISTA DE

PENDIENTES

01:45 HOSTAL: PARTE III

SPACE

02:07 EL DESTINO DE UN GUERRERO

03:47 CALEUCHE: EL LLAMADO DEL MAR

06:30 ICEMAN

08:00 SUPERMAN REGRESA

10:59 LINTERNA VERDE

13:07 TERROR EN LO PROFUNDO

14:51 ARMA MORTAL 4

17:18 EL DEMOLEDOR

19:32 R.I.P.D: POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

22:00 EL ATAQUE

A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

ESTE VIERNES 26 RECITAL EXCLUSIVO DEL GRUPO SALITRAL. DESDE LAS

23, ACTUARÁN RODDY MONTENEGRO Y EL GRUPO LOS DEL CORAZÓN.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 19.30, VELADA POÉTICA MUSICAL, CON LA COORDINACIÓN DE

SANDRA LÓPEZ PAZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+JUEVES 22, ABRACADABRA, CON PETER ALFONSO, “EL POLACO”, FREDDY

VILLARREAL, ILIANA CALABRÓ Y SILVINA LUNA.

CINES

SUNSTAR



REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY -16:40 (Cast)

19:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY -22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY 19.00 (Cast) 22:00 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY 16:40 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY 18:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY -20:00 (Cast) 22:40 (Subt)

ALIEN COVENANT(2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:40

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5

(3D) AVENTURA (+ 13 AÑOS ) HOY -

00:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5

(2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ALIEN COVENANT 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:55- 20:20-

22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50

GUARDIANES DE LA GALAXIA

VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 22:20- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES

ATP CASTELLANO 2D 17:30- 19:50-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50