El bádminton continúa creciendo y sueña con tener su protagonismo en Santiago del Estero

Hoy 22:54 - El bádminton es un deporte originario de la India y no es tan fácil de jugar. En el mundo, son los jugadores asiáticos los que marcan la diferencia y los que mejor se llevan con esta disciplina que se juega con una raqueta muy liviana y que tienen similitudes con el tenis aunque en vez de pelota se usa un volante. En Santiago del Estero también se practica bádminton. El escenario en este caso es una de las canchas de básquet del Polideportivo Provincial donde un grupo de niños, jóvenes y algunos padres disfrutan de este deporte que no tiene mucha difusión en la provincia aunque las ganas y el entusiasmo que le ponen los practicantes hacen que todo juego entre ellos sea emocionante. “Hace tres años tenía un alumno que era de Inglaterra y en una evaluación en el colegio Alfredo Furniss, él eligió el bádminton como deporte que le gustaría practicar. Yo ni siquiera lo conocía y fue cuando me comentó que practicaba esta disciplina”, expresó. “Justamente en ese año, se incluye al bádminton en los torneos Evita donde finalmente participó representando a la provincia. Lo curioso fue que era la primera vez que Santiago del Estero estaba compitiendo con un chico de origen extranjero. Salió en la cuarta posición y hoy ya está cursando el quinto año del colegio”,añadió el profesor de Educación Física, Martín Ayuch, quien además es el que les enseña a los futuros jugadores los secretos de la actividad. Actividades Las actividades en el Polideportivo Provincial se desarrollan los martes y jueves de 19 a 20 horas, aunque existe una segunda alternativa como escenario que son las canchas de single y doble que funcionan en el anexo del Polideportivo Provincial, ubicado en calles Independencia y General Paz de esta ciudad. “Ahí las canchas cuentan con todos los elementos que se necesitan para practicar bádminton. Quiero agradecer de paso a la Subsecretaría de Deportes de la provincia por darme la posibilidad de enseñar y difundir un poco más esta disciplina en Santiago”, añadió el profesor Ayuch. Impulso También destacó la importancia que tiene para los chicos este plan que viene impulsado desde el Gobierno nacional a través de las escuelas de iniciación deportiva. “Las clases en el Polideportivo para los chicos son libres y gratuitas. Pueden venir desde los más pequeños hasta los más grandes porque la idea es que los padres también se sumen y apoyen lo que hacen sus hijos. Ojalá que el bádminton en nuestra provincia pueda tener un número importante de jugadores en el futuro”, sentenció.