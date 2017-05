Culminó la primera rueda y Palermo lidera la zona A en tres de las cuatro categorías

Hoy 23:05 - El fin de semana pasado se disputó la séptima y última fecha de la primera rueda del Torneo Apertura 2017, denominado “Abel Castillo Carabajal”, que organiza la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña. Culminada la primera parte del certamen, Palermo se erige en el líder de la zona, en las categorías 2003/04, 2007/08 y 2009/10. En la primera de ellas tiene puntaje ideal (21) ya que ganó todos sus partidos y le sacó ocho puntos a su escolta (El Cruce). En tanto, en la 2005/06 el puntero es Tramo 16. En la otra zona, la B, el liderazgo se lo reparten dos equipos. Bio Torres manda en la 2003/04 (a pesar de tener un partido menos disputado) y en la 2007/08. Mientras que en la 2005/06 y 2009/10 el puntero es Barrio Quilmes. Los resultados que arrojó la séptima fecha fueron los siguientes: Categoría 2003/04: Palermo 2, Taladrito 0; Barrio Quilmes 4, Alto Verde 0; Deportivo 25 de Mayo 2, Abel Castillo 2; Villa Unión 1, Bio Torres 2; Central Argentino 4, Argentinos Unidos 1; Rey de Reyes 4, Irma FC 0; El Cruce 1, Tramo 16 2. Categoría 2005/06: Palermo 2, Taladrito 1; Barrio Quilmes 3, Alto Verde 1; Deportivo 25 de Mayo 3, Abel Castillo 1; Villa Unión 1, Bio Torres 1; Central Argentino 1, Argentinos Unidos 1; Rey de Reyes 2, Irma FC 1; El Cruce 0, Tramo 16 3. Categoría 2007/08: Palermo 0, Taladrito 0; Barrio Quilmes 5, Alto Verde 0; Deportivo 25 de Mayo 1, Abel Castillo 0; Villa Unión 0, Bio Torres 1; Central Argentino 1, Argentinos Unidos 2; Rey de Reyes 3, Irma FC 1; El Cruce 0, Tramo 16 0. Categoría 2009/10: Palermo 0, Taladrito 0; Barrio Quilmes 1, Alto Verde 0; Deportivo 25 de Mayo 1, Abel Castillo 0; Villa Unión 1, Bio Torres 0; Central Argentino 1, Argentinos Unidos 0; Rey de Reyes 1, Irma FC 0; El Cruce 0, Tramo 16 3. El próximo domingo 28 de mayo arrancará la segunda rueda, con la disputa de la octava fecha que tendrá estos cruces: 9, Villa Unión vs. El Cruce, Bº Quilmes vs. Irma FC (en Jerarquizados), Rey de Reyes vs. Bio Torres (en Produnoa), Abel Castillo vs. Alto Verde (en El Cruce); 9.40, Palermo vs. Tramo 16, D. 25 de Mayo vs. Argentinos Unidos y C. Argentino vs. Taladrito. Además, mañana se jugarán los siguientes partidos suspendidos: 9, Alto verde vs. Bio Torres y 9.40, Argentinos Unidos vs. Tramo 16 (en Coronel Lugones). También se jugó la 7ª fecha de la categoría mayor (2001/02) y los resultados fueron: Palermo 1, Chacarita del Sud 3; El Cruce 0, Tramo 16 2 y Tabla Redonda 1, Argentinos Unidos1. Mañana, a las 9 en Coronel Lugones, Argentinos Unidos y Tramo 16 jugarán el pendiente. Y el domingo 28 se jugará la octava fecha: Palermo vs. Tramo 16, Tabla Redonda vs. Chacarita del Sud y Dep. 25 de Mayo vs. Argentinos Unidos.