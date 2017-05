Hoy 23:28 - ¡Buen día! Cuenta Aldo Camarota que le preguntaron a una computadora su opinión sobre la raza humana, y contestó: “Lo siento. Si lo digo, me desconectan”. Está bien para la sonrisa, pero no olvidemos que -por ahora y por muchos años- las computadoras están y seguirán siendo “programadas” por los hombres. Y esto quiere decir que, en definitiva, ellas reflejan las opiniones que los propios hombres tienen de sí mismos. Muy otra es la opinión de quien mucho entendió de lo humano, Saint - Exúpery: “Ser hombre es sentir, al colocar la propia piedra, que se contribuye a la edificación del mundo”. ¿Y la opinión de Miguel Riquelme? En su pequeño volumen “A ti te digo” nos dice a cada uno: “No es tu esfuerzo lo que te hace ser hombre. No son tus propósitos, ni tus conocimientos, ni tu actividad. Tampoco tu aspecto físico, tu fuerza, tus músculos, tus aventuras alcohólicas, tus relaciones amorosas, tus palabras duras o tus gestos agresivos. Eres hombre en la medida que creces junto a otros, trabajas con otros, sirves a otros y te comprometes con los otros. En la soledad de tu vida te deshumanizas cada día. En la incomunicación de tus sentimientos, o en el egoísmo de lo que tienes, vas destruyendo la imagen de Dios que está impresa en ti. Eres hombre cuando eres dueño de ti mismo y sabes a quiénes puedes entregar tu vida. Eres hombre en la medida de tu lucha para que otros hombres puedan serlo. Para que vivan y trabajen dignamente. Para que se les reconozca y respete en sus derecho. Para que oren, amen y crezcan como hombres libres. Nunca serás hombre sin los hombres. Nunca serás feliz sin los demás. No podrás vivir plenamente si al pronunciar el “yo”, no hay un “tú” que lo recibe o un “nosotros” que lo celebra. Yo soy hombre cuando tú estás. Somos hombres cuando estamos juntos”. ¿Lo charlamos en compañía? ¡Hasta mañana!