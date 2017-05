Depetri cuestionó a Randazzo por enfrentarse a Cristina

24/05/2017 -

El diputado nacional Edgardo Depetri consideró que el ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo debería "adherir" a un armado electoral encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández y le advirtió que si busca pelearle la candidatura a la ex mandataria se ubicará "en otro lugar" mas alineado al "poder económico".

"Si Cristina Fernández de Kirchner es candidata a senadora y a encabezar la lista del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo debería adherir a ese armado electoral", propuso el legislador que apostó a construir la "unidad" del peronismo con "Cristina conduciendo este proceso, llamando a todos los compañeros a cerrar fila".

Ese camino, afirmó, "potenciaría la capacidad electoral" del peronismo y "construiría una unidad necesaria para enfrentar al macrismo, al Grupo Clarín, a la Justicia, que están alineados".

Sin embargo, advirtió que "si eso no ocurriera y Randazzo sigue queriendo pelearle a Cristina, estará ubicado en otro lugar" porque, consideró, estará "jugando para otro lado, más alineado con las expectativas del poder económico".

Y le pidió a Randazzo, a quien definió un "hombre importante en la política nacional" perteneciente al FpV que "empiece a definir su perspectiva política y electoral".