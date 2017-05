El científico Manes quiere postularse

24/05/2017 -

Frigerio afirmó que Facundo Manes "tiene ganas de participar más activamente en política", pero aclaró que las listas "todavía no están cerradas", al salir al cruce de informaciones que señalan que el neurocientífico encabezará la nómina de diputados de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.

"Las listas todavía no están cerradas, de hecho tenemos más de 30 días todavía para definir las candidaturas y no han sido cerradas en ningún lugar del país", advirtió Frigerio, quien reiteró que la eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández "es un problema del Frente para la Victoria" y no del Gobierno.