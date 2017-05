Dos partidos de Mayores acaparan toda la atención

24/05/2017 -

Los partidos Quimsa vs. Juventud y Nicolás Avellaneda vs. Lawn Tennis, en Mayores, son los partidos más importantes de los programados para esta noche en el marco de la séptima fecha del Torneo Anual de la Asociación Capitalina de Básquet.

Quimsa y Nicolás aparecen como los favoritos, por la localía y por la calidad de sus planteles.

La programación es la siguiente: Quimsa vs. Juventud, en Cadetes y Mayores (N. D’ Anna y Montoya); Jorge Newbery vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles (Carrillo y Nocco); Belgrano vs. Sportivo Colón, en Infantiles (Leguizamón y Abdala) y Juveniles (N. Díaz y Abdala); Independiente vs. Belgrano, en Infantiles (S. Barraza y Vásquez) y Cadetes (S. Barraza y Herrera); Nicolás Avellaneda vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores (G. D’Anna y Mukdsi); Tiro Federal vs. Normal Banda, en Infantiles (A. D’Anna y Páez); Tiro Federal vs. Villa Constantina, en Juveniles (A. D’Anna y Páez).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.