Así se jugará la fecha 35 de la B Nacional

Fotos ACCIÓN. Desde el viernes y hasta el domingo habrá varios cotejos atractivos, tanto en la pelea de arriba como en la de abajo.

24/05/2017 -

La fecha 35 de la B Nacional tendrá la siguiente programación, con sus respectivas designaciones arbitrales:

Viernes 26 de mayo: 21.05, Ferro Carril Oeste vs. Chacarita Juniors (Pablo Echavarría).

Sábado 27 de mayo: 13.05, Almagro vs. Instituto de Córdoba (Héctor Paletta); 15.30, Brown de Adrogué vs. Estudiantes de San Luis (Bruno Bocca), 15.30, All Boys vs. San Martín de Tucumán (Pablo Díaz).

Domingo 28 de mayo: 11, Santamarina de Tandil vs. Los Andes (Sebastián Ranciglio); 15, Guillermo Brown vs. Crucero del Norte (Luis Álvarez), Central Córdoba vs. Argentinos Juniors (Nicolás Lamolina); 15.30, Flandria vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (Hernán Mastrángelo); 16, Boca Unidos de Corrientes vs. Nueva Chicago (Ariel Suárez); 17, Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Jujuy (Mariano González), Atlético Paraná vs. Douglas Haig de Pergamino (Alejandro Castro).