Auzqui: "En lo personal, me saqué la mufa"

24/05/2017 -

El delantero de River Plate, Carlos Auzqui, autor de la tercera conquista de su equipo en la goleada ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0, el lunes pasado, de visitante, por la 25ta. fecha del campeonato de primera división, consideró que los jugadores de Boca Juniors, único líder, no están contentos con la victoria del cuadro que dirige Marcelo Gallardo, que lo convirtió en único escolta, a cuatro puntos y un partido menos jugado.

"No sé qué piensan ellos, no tengo idea, contentos no creo que estén, pero nosotros estamos tranquilos y por el buen camino y tenemos que seguir así", confesó el delantero que llegó en el último mercado de pases y ya jugó doce partidos en los que anotó dos goles.

Además Auzqui se refirió a su rendimiento: "Estoy contento por el gol, pero más contento por el triunfo del equipo que nos permite seguir dando pelea en el torneo local, en lo personal me saqué la mufa", destacó.