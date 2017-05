Argentina, al borde de la eliminación del Mundial

Fotos TRASPIÉ. Los coreanos, que son locales, aprovecharon sus chances y vencieron a la Argentina.

24/05/2017 -

El seleccionado Sub-20 de fútbol de la Argentina perdió ayer ante el anfitrión Corea del Sur por 2 a 1, quedando al borde de la eliminación de la Copa del Mundo de la categoría que se desarrolla en el país asiático.

El encuentro, válido por el Grupo A, se jugó en el estadio de Jeonju, y los tantos de Corea del Sur fueron convertidos por Lee Seungwoo, jugador de las inferiores del Barcelona de España, Paik Seungho, de tiro penal, descontando Marcelo Torres.

Por el mismo grupo a primer término Inglaterra y Guinea igualaron 1 a 1, por lo tanto Corea del Sur suma seis unidades, ya clasificada, Inglaterra cuatro, Guinea una y cierra Argentina con cero.

Pese a los adversos resultados, Argentina aún posee chances de clasificación teniendo en cuenta que además de los dos primeros de cada grupo avanzar a octavos los cuatro mejores terceros, aunque cuenta con un saldo de -3 goles lo que obligaría a vencer a Guinea y por goleada para no quedar fuera del certamen.

El karma de la Argentina en este mundial es la eficacia de los rivales. El primer gol fue a los 18 minutos a través del jugador del Barcelona Lee Seungwoo que definió de zurda ingresando en gran velocidad dejando en el camino a Marcos Senesi, en la única aparición del crack asiático en los 90’.

El segundo tanto se concreto con un tiro penal convertido por Paik Seungho, tras una infracción del arquero Franco Petroli a Choo Youngwook.

Úbeda hizo los cambios en el segundo tiempo, Torres descontó ingresando por la derecha tras un pase de Santiago Colombatto y luego casi todo fue del equipo albiceleste, que apenas pasó zozobras con un remate de Le Seungmo que desvió en gran forma el riverplatense Petroli.

La Argentina buscó, con Mansilla desnivelando por la izquierda, con la potencia de Torres, el gran despliegue de Ascacíbar y los centros de Conechny. El cotejo llegó a su fin con la Argentina procurando un empate que mereció, pero que no llegó por sus falencias ofensivas (hizo mucha falta el suspendido delantero Lautaro Martínez) y una defensa que cada vez que es atacada a fondo en esta copa no tiene respuestas adecuadas. Resta un partido ante Guinea. Todo lo que no se concretó en 180 minutos deberá a ser una realidad en apenas 90 el viernes próximo ante Guinea en la ciudad de Jeju Jeju.