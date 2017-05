Fotos Aconsejan tomar medidas para prevenir cuadros bronquiales

El director de Salud, Promoción y Asistencia a la Comunidad de la Municipalidad de la Capital, Dr. Antonio Palomo, brindó una charla en la Casa Argañaraz Alcorta sobre la importancia de los cuidados para prevenir síndromes bronquiales, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. "Estamos dando cumplimiento a la estrategia de educación permanente de los equipos de salud. Justamente en esta época del año empezamos con la capacitación en recursos humanos en cuanto a la prevención de las enfermedades respiratorias. Pero no solo prevención en el aspecto primario si no también secundario, ósea, una acción de intervención en detección de patologías", destacó el Dr. Palomo. Asimismo, sostuvo que "en esta época del año comienzan los cambios bruscos de temperatura, haciéndose presente las temperaturas bajas. Esto se relaciona no solo con los cambios de clima si no los procesos infecciosos y virósicos". "También hacemos hincapié en todo lo que respecta al medio ambiente en cuanto al proceso de la polución ambiental con la cuestión de quema de basura que se lo viene trabajando, pero especialmente se hace hincapié porque se potencia a través de las enfermedades infecto contagiosas", sostuvo el médico y funcionario municipal. Recomendaciones Para prevenir las enfermedades propias del invierno, es importante tener en cuenta las recomendaciones de los profesionales. "Las recomendaciones principales son mantener los ambientes aireados, y tratar de evitar la acumulación de todo lo que sea elementos con polvillo. Asimismo se aconseja no fumar en espacios cerrados. También desde el área de Saneamiento Ambiental pedimos que no se queme basura. Principalmente si no hay una recolección de residuos en ciertos lugares se recomienda enterrar la basura y no se la queme", pidió el Dr. Palomo. Finalmente recomendó "disminuir el uso de aerosoles especialmente porque contamina disminuyendo lo que es la capa de ozono. También lo habitual que es el lavado de manos que es fundamental y básico para evitar todo lo que son enfermedades respiratorias principalmente en niños