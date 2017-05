Anciana denunció estafa por $ 250.000 y al hijastro por "raptarla" en su casa

Fotos AUXILIO. Sarmiento asciende las escaleras de Tribunales, acompañada por sus nietas tras abandonar la casa de su hijastro.

24/05/2017 -

Una mujer de 84 años denunció a varios integrantes de su familia, atribuyéndoles "estafa" por la venta de su casa, en $ 250.000, y al hijastro, acusándolo de mantenerla encerrada, con candado, tras forzarla a gastar varios miles de pesos en electrodomésticos para su hogar. Así lo manifestó ayer Clara Nelly Sarmiento, quien hasta ayer vivía en la casa de su hijastro, en calle Agustín Álvarez y Gorostiaga. Lo confirmó a EL LIBERAL, antes de estampar su firma en denuncias ante la Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Famliar y de la Mujer; luego, ante la fiscal de turno, Aída Farrán Serlé.

Respaldo legal

Según la presentación, respaldada por el abogado Rovelli, la mujer es viuda y en los últimos meses debió buscar ayuda en sobrinos. También "últimamente en el hijastro, a quien ella crió porque es hijo de su difunto esposo", señaló el letrado.

Al exponer su historia, la mujer manifestó: "Me hicieron vender mi casa. Creo a $ 250.000, pero yo no manejaba la plata. Hoy no tengo nada y estoy en la calle", subrayó muy triste.

Desgranó su historia con paciencia. "Primero me fui a vivir en lo de una sobrina. Al enfermarme, ella me pidió plata e hizo una pieza en el fondo de su casa. Con el tiempo, mi sobrina me corrió de la casa. Me mandó a la calle con dos bolsitas y un saco".

Comisaría del Menor y la Mujer

En ese entonces, intervino personal de la Comisaría del Menor y Menor. "La socorrieron de la vereda de la casa, sola y sin nada", señaló un investigador.

Acto seguido, "me llevó mi hijastro. Eso fue hace como tres meses. Me dijo, vos que tienes plata me vas a ayudar. Le compré un aire acondicionado, cama y otras cosas. Quedó hermosa la piecita". Lejos de encontrar la paz que demandaba una mujer de su edad, "al poco tiempo empezó a mostrarse agresivo y a ponerme mala voluntad. También me sacó plata porque tenía mucho problemas en su familia", profundizó Sarmiento.

"Rehén"

En los últimos 40 días, "me tuvo encerrada con candado. Me mezquinaba la comida y el baño", agregó desencajada y desolada.

Un familiar que la acompañó ayer a los tribunales sostuvo: "Soy su cuñado; fui a verla y el hijastro no me dejaba entrar". Ahondó: "En estos meses algunos familiares nos mantuvimos apartados para evitarle problemas a la pobre". Como pudieron, ayer varios parientes la liberaron y la condujeron a los Tribunales, a fin de que intervenga algún fiscal y determine las responsabilidades denunciadas.