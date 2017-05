Monseñor Uriona se consideró "un indigno sucesor" del primer obispo de los añatuyenses

24/05/2017 -

El obispo de la diócesis de Río Cuarto, monseñor Adolfo Uriona, participó activamente de los actos programados por este centenario del natalicio y en diálogo con EL LIBERAL destacó la figura de Gottau: "Yo me considero su indigno sucesor. He trabajado con toda una comunidad para poder mantener esta inmensidad creada por ese hombre santo. Los problemas de aquellas épocas no se asemejan a los de ahora con los que nos toca luchar, pero eran tiempos muy duros donde no había prácticamente nada. Cuando llegó, de la nada construyó una gran obra material y espiritual que hoy perdura y se debe mantener en pie", instó.