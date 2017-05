"Estoy orgulloso de cantar nuestras chacareras en Estados Unidos"

24/05/2017 -

"Estoy orgulloso de poder llevar nuestra chacarera a otros lugares del mundo con el principal objetivo de que nuestra música trascienda y podamos mostrar eso que hacemos y somos los santiagueños. Estoy orgulloso de cantar chacareras en Estados Unidos".

Así se expresó Jorge Luis Carabajal, en una entrevista con EL LIBERAL, quien actualmente se encuentra realizando una gira por las ciudades norteamericanas de Nueva York, New Jersey , Washington. Lo hace acompañado por la cantante María Eugenia Díaz.

El compositor e integrante del conocido clan de la música popular argentina permanecerá en tierras estadounidenses hasta el próximo martes 30 (se encuentra desde el pasado sábado 20). Jorge Luis y María Eugenia son partes de las celebraciones argentinas que se organizan en Estados Unidos por la Revolución de Mayo.

Con el cónsul argentino

Carabajal será recibido este jueves, junto a otros artistas, por el Cónsul argentino en New York, Mateo Estrémé, donde formarán parte de los festejos y del acto oficial por el 207º aniversario de la Revolución de Mayo, que se realizará a las 11.30 en el monumento al General San Martín (Central Park So. & Ave. Of the Americas).

Asimismo, el músico detalló que durante los diez días la chacarera santiagueña sonará por diversos festejos patrios y, de este modo, "los sones de nuestra tierra llegarán a todos aquellos que por razones diversas se encuentran en territorios lejanos a nuestra patria".

Cabe destacar que cada presentación lleva consigo el encuentro con la música y la comidas típicas de Argentina.

Se trata del tercer año consecutivo que Carabajal lleva nuestra música, sus heredades de origen, a escenarios del país norteamericano; siguiendo el legado de que "la chacarera santiagueña continúa más vigente que nunca y abre sus caminos al mundo".

Carabajal ratificó su compromiso de continuar trabajando para que nuestra música nativa trascienda fronteras y recordó que "mientras quede un santiagueño la chacarera jamás morirá".