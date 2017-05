Centurión habría "icardeado" a Diego

24/05/2017 -

Tras la caída de Boca Juniors ante River, se filtró un audio de Mauro Martín, uno de los jefes de "La Doce", en el que acusaba a Ricardo Centurión de tener una relación con Rocío Ojeda, la ex novia de Diego Maradona. Ahora, el "Diez", furioso, hizo un pedido en contra del polémico jugador. A Centurión lo acusó de "borracho y drogón". Pero eso no es todo, en el audio se escucha que el hincha acusa a Centurión de "icardear" al mismísimo Diego Armando Maradona y desliza que habría tenido algo con Rocío Oliva.

"¿Por qué no dicen la verdad? Es mentira que se lesionó, lo desintoxicaron porque no daba más de falopa, le c.... la mujer a Maradona", asegura en relación con la rubia futbolista. "Él médico de Boca dijo que necesitaba 20 días para desintoxicarse. Es un fenómeno como jugador, pero tiene la cabeza mal. A eso no lo dice nadie", agregó. En tanto, en "Intrusos", Jorge Rial aseguró que Maradona "pidió la cabeza" de Ricardo Centurión, de Boca Juniors, por "traidor". Según Rial, Diego Maradona habría hablado con "La Doce" y con los dirigentes del club.

La reacción de Diego

Pero eso no es todo, en Intrusos, Jorge Rial reveló qué hizo Diego Armando Maradona en relación a los rumores y su posterior reacción al confirmar lo peor.

"Ante los rumores, Diego tomó una decisión. Directamente, averiguar él: levanta el teléfono y dice ‘voy a llamar, por un lado, de Angelici (Daniel) para abajo, a todos los directivos para averiguar de verdad si Rocío tuvo o no un romance con Centurión’’, detalló el conductor.

"Pero también habla con La Doce (la barra brava de Boca). Y desde los dos lugares se lo confirman", agregó Rial, quien aseguró que ante esta situación Maradona les habría pedido a los directivos que echen a Centurión del club. "Y parece que en el grupo de jugadores no hicieron mucho esfuerzo por defenderlo", agregó.

¿Ella lo buscaba a Centurión?

La panelista del programa, Marina Calabró, indicó que gente cercana a Maradona le confirmó que el "Diez" habló con un allegado a Ricardo Centurión.

"Esta persona, la versión que le da a Diego es que el contacto entre Centurión y Oliva lo habría iniciado ella, que habría sido ella quien lo busca", indicó.

"Ella inicia el chat y que a partir del chat acuerdan un encuentro", comentó. Además, agregó que que él habría estado en la casa de ella y que hubo "por lo menos un segundo encuentro".

"Los traidores tienen que pagar"

Diego Maradona habló en La Red sobre la supuesta infidelidad de parte de Rocío Oliva y Ricardo Centurión, una de las figuras de Boca Juniors. Cuando le preguntaron sobre cómo están las cosas actualmente con su ex pareja, dijo: "Las cosas no venían bien, pero tampoco era para la traición. Cambié pelota por flores. Lo que no van a poder matarme es el olor al pasto, ninguna mujer tiene el perfume del pasto".

Y Maradona no se quedó callado cuando insistieron en consultarle sobre el tema del cual habla todo el país.

Respecto del affaire que habrían mantenido Oliva y Centurión, Diego no tuvo filtros, si bien nunca nombró al futbolista: ‘Que se acuerden que soy escorpiano y que no perdono. Todos estos años estuve tranquilo. Hoy estoy solo y los demás que se atengan a las consecuencias. Yo no traicioné, los traidores tienen que pagar. Yo no le miro la mujer a nadie. No quiero traer jugadores que te clavan puñal por la espalda".

¿Mandó apretar a Centurión?

Respecto de rumores que sostenían que habría mandado a "apretar" a Centurión, Maradona aclaró los tantos: "Yo no mando a apretar a nadie, yo voy mano a mano. Cuando vos pensás que la mujer te cagó, te cagó".