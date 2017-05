Suar confesó la frase de Fabián Mazzei que le molestó

24/05/2017 -

Todo comenzó con una frase de Griselda Siciliani. "Si Adrián (Suar) no lo llama a (Fabián) Mazzei es porque no le debe servir para un proyecto", dijo la actriz, quien es madre de Margarita con el director de Programación de El Trece, sobre la ausencia del actor en los últimos proyectos de Pol-ka. Luego llegaría la picante respuesta de Araceli González (actual esposa del actor y ex del productor) desde Instagram.

En el marco del exitoso estreno de Un rato con él, la obra que Suar protagoniza junto a Julio Chávez en el teatro El Nacional, Adrián se sentó en el estudio de El Diario de Mariana y no eludió la consulta de rigor sobre el entredicho familiar. "La conozco a Gri, fue una situación muy visceral de parte de ella. A mí me duele mucho cuando insinúan que hay listas negras, me duele profundamente porque es una mentira enorme. No tengo que demostrarlo, hay gente que me gusta más, que me gusta menos. Incluso, he llamado gente que me gusta menos porque cuando armás un elenco hay muchas cosas en juego", se defendió el productor.

Luego, Ángel de Brito recordó una entrevista a Mazzei en la que el actor contaba que, en efecto, tiempo atrás había sido contactado desde Pol-ka para un proyecto. "Hay una nota en la que él cuenta que alguien lo llamó de Pol-ka para volver", dijo el periodista. "Yo fui (ese) alguien. De verdad que no tengo ningún problema, incluso como actor lo llamaría sin ningún problema. Estuvo en Campeones, hizo un rol muy bueno. Lo que pasa es que él en una revista dijo que no trabajaría en Pol-ka", contestó Suar.

"También dijo que había criado a tu hijo, que Araceli había sido una mamá que había criado sola a sus dos hijos", comentó De Brito. "Sí, me dolió más eso. Había dicho que Ara fue mamá y papá. Ara es una madre extraordinaria, no tengo nada que decir de Araceli como madre. Sé lo que es con Florencia (Torrente) y con Tomás (el hijo que tuvieron juntos). Tuve mucha suerte con las dos madres que me tocaron. Lo que es falso es que fue mamá y papá. Eso es falso", respondió enfático.

"Yo tengo mis críticas como padre, no soy el mejor, pero un padre ausente jamás fui. Para ser honesto, aprendí mucho con mis hijos, jamás me pondría la cocarda del mejor padre. Después ellos me juzgarán. Lo que es falso es eso de criar sola, porque qué se entiende, un padre ausente y otro que crió. Eso es falso, eso duele. Está todo bien con Ara. Eso lo dijo Mazzei. Yo después de esa nota me senté con Tomás a hablar porque me importaba lo que pensaba mi hijo. Mejoré mucho mi vínculo con él", destacó el actor.