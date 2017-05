Escandalosos audios de Rocío Oliva contra Gianinna Maradona

24/05/2017 -

Luego de que se filtrara un polémico audio en el que Gianinna Maradona (28) amenazaba a su padre con ir a buscar a su por entonces novia para desfigurarla, ahora se conoció la segunda parte de este tremendo escándalo botinero que promete largas contiendas.

Es que, en esta oportunidad la que se enojó fue Rocío Oliva (26), quien no hace mucho le mandó un audio de voz vía WhatsApp a Diego para decirle que ya había averiguado a qué boliche iba a bailar su hija para ir a pegarle.

Amenazas

En detalle, la joven futbolista de Excursionistas le dijo casi a los gritos a su ¿ex? novio: "Sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna y ahora voy a ir todos los fines de semana y cuando me la encuentre te la cago a trompadas, a ella, a las hijas (sic), mirá que nosotras somos muchas... Ahora me vas a conocer y tus hijas también, a mí no me rompe las pelotas nadie".

Al parecer, el propio Maradona le envió ese mensaje de voz a sus hijas, ya que en la grabación Rocío también se refiere a Dalma, para que las chicas tomaran cartas en el asunto, cosa que Gianinna hizo en las últimas horas.

Sucede que, según trascendió este martes en el programa de Ángel de Brito, Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), la joven diseñadora de ropa ya se acercó a la Justicia junto al abogado Fernando Burlando para radicar la denuncia correspondiente.

De acuerdo con trascendidos, la ex mujer de Sergio "Kun" Agüero denunció a la ex de su padre en la Fiscalía de la Mujer de Tigre al considerar que ésta había proferido amenazas que ponían en riesgo su integridad física, la de su hijo Benjamín y la de su hermana Dalma.

Ante esto, el periodista Carlos Monti contó en "Pamela a la tarde" (América, a las 15:30) que la Justicia estableció una orden de restricción perimetral para evitar que la joven jugadora de fútbol se acerque a menos de 100 metros de las hijas mayores de su ex por un plazo de 90 días.

En tanto, Gianinna y su hermana recibieron un botón antipánico que podrían activar en caso de que sientan vulnerada su seguridad.

Por su parte, Rocío se mostró sorprendida y manifestó su descontento ante semejante situación.

"Yo no amenacé a nadie (...). Estoy tranquila y si ella pone perimetral ni me voy a acercar, porque yo vivo en una punta y ella en la otra", aseguró la ¿ex? mujer del "Diez". Y siguió: "La denuncia en todo caso la tengo que hacer yo cuando ella me dijo de todo. Pero yo lo tomé como un enojo no como una amenaza. (...) Por suerte, yo también tengo todos los mensajes guardados".

La rubia aclaró que por estas horas ella y el ex número uno del mundo están separados aunque también dijo que esta crisis podría ser una más del montónl