Jorge Lanata: "A los 55 años me enteré de que soy adoptado"

24/05/2017 -

El periodista Jorge Lanata sorprendió al confesar que "hace pocos meses" se enteró de que es adoptado. Así lo relata en el inicio de su próximo libro, "56", donde más allá de hablar de periodismo, descubre distintos aspectos personales.

Antes de hacerlo público, sólo "cinco o seis personas" estaban al tanto de esta situación, como su ex mujer, Sara Stewart Brown, y su hija mayor, Bárbara.

"Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo ¿mi necesidad? con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba", relata el periodista en el libro 56, cuarenta años de periodismo y algo de vida personal, que saldrá a la venta el lunes 29. "Ahora sé que ella no era ella, o sí lo era pero de otro modo, y que mis preguntas intuían un secreto que busqué sin proponérmelo, casi toda mi vida. Si ‘ellos’ no era ellos, yo ¿era yo? La pregunta es idiota".