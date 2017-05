La cámara de apelaciones extendió la detención del "Monstruo de Concháyoj"

Fotos Héctor Villalba, el “monstruo de Concháyoj”

A Héctor Villalba, el “Monstruo de Concháyoj” se le atribuye el delito de “abuso sexual con acceso carnal continuado”, agravado por la condición de guardador.

El escenario fue un paraje llamado Concháyoj, a la vera de la ruta nacional 34, cercana a la localidad de Lugones, distante 120 kilómetros de la capital.

Cayó preso en 2013, luego que su hijastra se internara en el hospital y huyera para formalizar la denuncia.

En aquel entonces, la jueza Rosa Falco dictó el procesamiento del individuo, acusándolo de ultrajar sexualmente a su hijastra, durante 20 años, y de embarazarla en diez ocasiones.

Señaló a la magistrada que los abusos arrancaron a los 11 años en el monte.

“Me llevaba con él al monte, al obraje, para que lo ayude. A los 14 años tuve mi primer hijo”, reveló la víctima, acompañada por sus abogados, Gonzalo Rafael y José Elías.

“Me pegaba latigazos y me violaba, me obligaba a parir los chicos en casa; cuando nacían, él los agarraba, los anotaba y les daba su apellido".

Ahondó: "Lo hacía en el monte o en la casa cuando no había nadie. No dejaba que me separe de él. Se me murieron dos chiquitos y por orden de él los enterré cerca de casa”.