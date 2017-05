Una ballena que hace un arcoíris sorprende en Twitter

Fotos CAPTURA DE VIDEO

El posteo de una ballena haciendo un arcoíris está generando sensación en Twitter. Miles de usuarios se sorprendieron por el video.

La escena corresponde a un posteo del 2015 y que fue viral en Youtube. Pero en los últimos días se compartió en la red social del pajarito.

El autor de las imágenes es el fotógrafo y especialista en vida salvaje, Mark Girardeau.

"En realidad no es tan raro de ver, pero el modo en que aparece desde el espiráculo y el ángulo de la toma lo hacen tremendamente especial", dijo en el fotógrafo al The Huffingtonpost.

El tuit consiguió más de 30 mil posteo y más de 55 mil me gusta.

