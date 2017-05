El nuevo look de Maluma sorprendió a Instagram

Fotos FOTO TOMADA DE ECUAVISA.COM

Hoy 16:25 -

Maluma compartió una foto en Instagram y generó sorpresa entre sus seguidores por su nuevo look.

El cantante se cansó de la barba que portaba desde hace más de un año, y no dudó en presumir su nuevo aspecto en sus redes sociales.

"Qué tal sin barba? fue lo que escribió en su publicación que alcanzó más de 1 millón de "me gusta" y miles de comentarios alabando su nueva imagen.

