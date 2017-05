Las escandalosas amenazas de la madre de Centurión a la ex de su hijo

Fotos

Videos Ricardo Centurión.

Hoy 18:07 -

En las últimas horas, salieron a la luz algunos audios en los que la madre de Ricardo Centurión, delantero de Boca, amenaza a Melisa Tozzi, la joven que lo denunció por violencia de género en una Comisaría de Quilmes.

“Ahora me chupa un h... Andá y mostrale a ‘Caco’ (apodo de Centurión). Vos no sabés el problema que tuvo ‘Caco’ por culpa tuya, pedazo de gata, infeliz de m... No ves que no te da la co... Gila. Ponele las pilas a tus amiguitas y que dejen de romperle las pe... a Melody (también ex de Centurión) con los mensajes porque te juro que yo te voy a ir a buscar. Yo te voy a ir a buscar a la puerta del baile y la vas a pasar mal, gata. La vas a pasar re mal. Ahora si querés subí los audios donde vos quieras”, grita la mujer.

Y agrega: “¿Escuchaste, p... resentida? No te das cuenta que mi hijo te hace lo mismo, gila. Te tira un colchón acá en el garaje y te revuelca. Pedazo de p..., crota. No ves que no tenés dos dedos de frente, m... Nunca te vas a comparar con Melody. No le llegás ni a los talones a Melody. Pedazo de gata resentida, sucia, crota”.