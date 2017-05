La novia de Centurión lo defendió y mostró las amenazas de la ex

Fotos Centurión y su novia.

Hoy 19:35 -

Luego de que Ricardo Centurión fuera denunciado por lesiones y amenazas por parte de su ex, la actual pareja del jugador de Boca salió al cruce y no solo defendió a “Ricky” sino que mostró los tremendos mensajes que le envió la denunciante, Melisa Tozzi.

Te recomendamos: "Sostienen que Rocío Oliva estaría presa en Dubai"

“Quiero aclarar que a mí Centurión nunca me levantó la mano. Cuando dijo que él y yo nos alcoholizamos y después nos matábamos. Creo que no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, ya que yo el año pasado tuve un problema grande de salud y no podía tomar alcohol, así que es mentira”, declaró.

Y agregó: “No sé qué clase de relación habrán tenido. Fue un momento en el cual yo me distancié de él porque peleábamos bastante y preferimos tomar distancia para estar bien los dos”.

Sobre Melisa, fue terminante: “Recibí amenazas, muchas veces recibí mensajes espantosos. Se metió con mi enfermedad, se metió conmigo, cosa que yo jamás hice con ella. Ya habíamos recibido amenazas de que si no hacía lo que ella quería lo iba a ensuciar”.