CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Mayo de 2017

A LAS 00.30 NOTICAMPI

Hoy 21:37 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 EL SULTÁN

00.30 NOTICAMPI

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CROACIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINO DE LA FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO (JUEGO 2) (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

09.16 CLUB DE AMIGAS

11.05 10 COSAS QUE ODIO DE TI

13.04 MUY PARECIDO AL AMOR

15.12 STEP UP 3

17.26 UN JUEGO VS. EL DESTINO

19.59 SIEMPRE ALICE

22.00 CARANCHO


TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS

07.08 LA NIÑERA

07.34 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

08.38 CORRE LOLA CORRE

10.05 SUBAN EL VOLUMEN

11.57 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

13.57 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

16.07 GLADIADOR

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 TOP GUN

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 D-TOX


TNT

07.54 LA MÁSCARA DEL ZORRO

10.28 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

13.21 RUDO Y CURSI

15.18 UN ARGENTINO EN NUEVA YORK

16.55 PAPÁ ES UN ÍDOLO

18.28 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

20.12 INCORREGIBLES

22.00 GLADIADOR

00.59 JUEGO DE ASESINOS


UNIVERSAL CHANNEL

06.00 ROOKIE BLUE, DE INCÓGNITO

07.00 GRIMM, PÚAS

08.00 GRIMM, EL BUEN PASTOR

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, POLICÍA COMUNITARIA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, INSTINTOS MATERNALES

11.00 HOUSE M.D., LA MUERTE LO CAMBIA TODO

12.00 HOUSE M.D., NO CÁNCER

12.50 CHICAGO P.D., SUPUESTO AMIGO

13.45 VOLVER AL FUTURO

16.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS

17.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO

18.00 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA PATRIMONIAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, BÚSQUEDA TRISTE

21.00 CHICAGO JUSTICE, DOBLE HÉLICE

22.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE

23.00 VOLVER AL FUTURO II


STUDIO UNIVERSAL

09.00 OVEJA NEGRA

10.50 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

12.45 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

15.10 GUERRA DE LOS MUNDOS

17.35 GUERRA MUNDIAL Z

20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

22.40 TRIPLE X

A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

ESTE VIERNES 26 RECITAL EXCLUSIVO DEL GRUPO SALITRAL. DESDE LAS 23, ACTUARÁN RODDY MONTENEGRO Y EL GRUPO LOS DEL CORAZÓN.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

(INDEPENDENCIA 1650)

+VIERNES 26, CÍCLICAS PRESENTA NOCHE TROPICAL CON LALA BAND, TATIANA DÍAZ Y NATALÍ JUGO, A PARTIR DE LAS 22. ORGANIZADO POR MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES. VALOR DE LA ENTRADA ANTICIPADA $50.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN LOS CHANGOS SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ Y LOS INFANTES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

CINES

SUNSTAR

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

25/05 -14:20 (cast)16:20 (Cast)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

25/05 AL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)

REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+13 años)

25/05 -22:15 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

25/05 -14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

25/05 - 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

25/05 -18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

25/05 - 14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)

HUYE (2D):

TERROR (+16 años)

25/05 - 22:20 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 25/05 - 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+16 años)

25/05 -19:45 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00

ALIEN COVENANT 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

 
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