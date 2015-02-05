CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Mayo de 2017
A LAS 00.30 NOTICAMPI
Por El Liberal
Hoy 21:37 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 EL SULTÁN
00.30 NOTICAMPI
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CROACIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINO DE LA FE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. INSTITUTO (JUEGO 2) (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
09.16 CLUB DE AMIGAS
11.05 10 COSAS QUE ODIO DE TI
13.04 MUY PARECIDO AL AMOR
15.12 STEP UP 3
17.26 UN JUEGO VS. EL DESTINO
19.59 SIEMPRE ALICE
22.00 CARANCHO
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS
07.08 LA NIÑERA
07.34 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
08.38 CORRE LOLA CORRE
10.05 SUBAN EL VOLUMEN
11.57 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
13.57 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
16.07 GLADIADOR
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 TOP GUN
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 D-TOX
TNT
07.54 LA MÁSCARA DEL ZORRO
10.28 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
13.21 RUDO Y CURSI
15.18 UN ARGENTINO EN NUEVA YORK
16.55 PAPÁ ES UN ÍDOLO
18.28 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
20.12 INCORREGIBLES
22.00 GLADIADOR
00.59 JUEGO DE ASESINOS
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 ROOKIE BLUE, DE INCÓGNITO
07.00 GRIMM, PÚAS
08.00 GRIMM, EL BUEN PASTOR
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, POLICÍA COMUNITARIA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, INSTINTOS MATERNALES
11.00 HOUSE M.D., LA MUERTE LO CAMBIA TODO
12.00 HOUSE M.D., NO CÁNCER
12.50 CHICAGO P.D., SUPUESTO AMIGO
13.45 VOLVER AL FUTURO
16.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS
17.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO
18.00 CHICAGO P.D., 300.000 ‘ME GUSTA’
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA PATRIMONIAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, BÚSQUEDA TRISTE
21.00 CHICAGO JUSTICE, DOBLE HÉLICE
22.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE
23.00 VOLVER AL FUTURO II
STUDIO UNIVERSAL
09.00 OVEJA NEGRA
10.50 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
12.45 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS
15.10 GUERRA DE LOS MUNDOS
17.35 GUERRA MUNDIAL Z
20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
22.40 TRIPLE X
A DÓNDE IR
CASA GARMILLA
(ESPAÑA 462, LA BANDA)
ESTE VIERNES 26 RECITAL EXCLUSIVO DEL GRUPO SALITRAL. DESDE LAS 23, ACTUARÁN RODDY MONTENEGRO Y EL GRUPO LOS DEL CORAZÓN.
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
(INDEPENDENCIA 1650)
+VIERNES 26, CÍCLICAS PRESENTA NOCHE TROPICAL CON LALA BAND, TATIANA DÍAZ Y NATALÍ JUGO, A PARTIR DE LAS 22. ORGANIZADO POR MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES. VALOR DE LA ENTRADA ANTICIPADA $50.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 27, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN LOS CHANGOS SANTIAGUEÑOS, MARTÍN JUÁREZ Y LOS INFANTES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
CINES
SUNSTAR
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
25/05 -14:20 (cast)16:20 (Cast)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
25/05 AL 31/05-18:20 (cast) 20:20 (Cast)
REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+13 años)
25/05 -22:15 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
25/05 -14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
25/05 - 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
25/05 -18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:35 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
25/05 - 14:00 (Cast) 16:45 (Cast) 19:30 (Subt)
HUYE (2D):
TERROR (+16 años)
25/05 - 22:20 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 25/05 - 14:20 (Cast) 17:00 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+16 años)
25/05 -19:45 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:20
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:00
ALIEN COVENANT 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50