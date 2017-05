FÚNEBRES | 25 de Mayo de 2017

25/05/2017 -

Fallecimientos

25/5/17

- Julio Argentino Galván

- Juan Aurelia Barraza (Choya)

- Gloria del Valle Mansilla

- Jesús Bernabé Maldonado (Brea Pozo)

- Nora Albanilda Ibáñez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVENDAÑO, FRANCISCO (PACO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. José Ricardo Jiménez participa con mucho pesar el fallecimiento de quien fuera mi ídolo futbolístico por su bondad y la jerarquía de su juego cuando militaba en el glorioso Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo en épocas de mi presidencia. Que descanses en paz querido Paco.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Familia Seleme participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Jorge. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima hermana Doris E. Montoto y sus hijos: Ramón, Natalia y Romina y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Caminante no hagas ruido que Pichulo se ha dormido en los brazos del Señor. Su prima Cristina del V. Montoto y flia, participan con dolor su repentina partida hacia el Señor. Ruega una oración a su querida memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su primo hermano Francisco Antonio Sánchez, su prima política Norma Illiny Auad, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y familia, Héctor Daniel Sánchez y familia y Francisco Manuel Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su sobrina y ahijada Norma B. Carrasco y Matias José, participan su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su prima: María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido, Carolina Darcángelo, sus nietas Sofía y Carolina Salido participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a Nenita, Aníbal, Marilé y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Anabel Carrrasco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Nenita y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Oscar Abalos, Patricia Díaz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Señor dale el descanso eterno. Su cuñado José Carrasco Salido y Adela Prados, sobrinos Norma, José, Carlos, Marcelo y Anabel Carrasco con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Arca Continental, participa con profundo pesar el fallecimiento del Padre de nuestro colaborador Aníbal Casado y lo acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Eduardo López, su esposa, Lia Debon, sus hijos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Señor ya esta ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Mabel Zanotti, Graciela Aragón, Marcela y Karina Iturre, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Tere y Micaela Unzaga acompañan a su compañera Marilé y familia en este momento de dolor por la pérdida de su padre.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus amigos Enrique R. Aza y Ana Maria Montoto de Aza y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. La firma Hijos de Santiago Aza y su personal, participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo y elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Carlos René Castillo y familia participan con dolor su fallecimiento.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Juan Bautista Galván y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Justo Alegre participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo "Pichulo", una amistad desde nuestra infancia, deseándoles una pronta resignación a sus familiares. Eleva una oración en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Mirtha Elisabeth Sosa, sus hijos Dr. José Edgardo Lozano, Susana Lozano de Chamorro y Oscar Lozano con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Rogamos al Señor que reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus vecinos y amigos: Blanca Celina Díaz y sus hijos Lic. Silvia Mónica Gómez, Dr. Julio Mariano Gómez participan con dolor el fallecimiento de "Pichulo". Acompañan a su esposa Nenita, sus hijos Aníbal, Marilé y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Negrita Rodríguez de Maldonado, sus hijos Ricardo y Marilena participan con dolor su fallecimiento y acompañan con un fuerte abrazo a Nena a Marilé y Aníbal. Vecino y amigo de muchos años, descansa en paz, Pichulo.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Gladis Carrasco, Sebastián Simonetti, sus hijos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (PICHULO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Yo soy el pan de vida, el que cree en Mí y come mi cuerpo tendrá vida eterna". Miguel Formini participa con dolor el fallecimiento del papá de su compañera y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones por su descanso en paz.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. María Teresa Carrasco, Juan Carlos Olivares, sus hijos y respectivas flias. acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASADO, JOSÉ ANTONIO (Pichulo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Manuel Aznarez y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Marilé. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su esposa Gregoria Navarro, sus hijos Yesica, Ana, Cintia, Julio, Celeste, Jorge, Camila, hijos políticos Mariano, José, Lisandro, nietos Thiago, Mia, Antonela, Aitana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. El Personal de la Escuela Nº 1.172 "Juan Felipe Ibarra", participan del dolor de su compañero Héctor Galván por la pérdida de su hermano Julio Galván. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Stella Maris González, Ricardo Sosa y Matías Sosa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria..

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Agrupación Martin Fierro participan con dolor el fallecimiento del querido compañero Julio y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Sus hijos Cristina, Luis, Carlos y Miguel, H. pol. Cristian, Carlos, Mónica, Rita, nietos: Nicolás, Luna, Florencia, Carla, Julieta, Exequiel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. "Señor hoy recibes a tu hijo en tu Reino Celestial, haz brillar para el la luz que no tiene fin". La comisión directiva , subcomisión de jubilados y pensionados y demás cuerpos orgánicos del sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro afiliado jubilado y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Carmen C. Terrosa de Coria, sus hijos, Carmen Aurora y Luis Octavio y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a sus hermanas y sobrinos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Amigos y ex compañeros de trabajo de su hermana Gloria: Rubén Castellini, Manuel Hernández, Jorge Moreno, Mercedes Achával de Guzmán, Mario Bejarano, José L. Pistamiglio, Reynaldo Lencinas, Carlos Juárez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. ¡Cómo te ama el Señor! El mismo día que te dio la vida terrena, te llamó a vivir la eterna, en el día de tu onomástico. Aleluya! Ex compañeros de trabajo de su hermana Gloria: A. Sánchez; A. Acosta; J.C. Barrera; J.M. Gerez, E. Abdala, Olga de Leguizamón y Luis Congiu participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO ALMONACID, DELINA L. -BRAVO ALMONACID DE CISNEROS, JOSEFINA (q.e.p.d.) Fallecieron el 25/5/98 y el 1/6/64|. Siempre en nuestros recuerdos con mucho amor. Que sus almas descansen en la paz eterna. Sus familiares las recordarán en la misa que en sus memorias que se celebrará hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced al cumplirse un año más de sus fallecimientos.

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. A seis meses de tu ausencia de no tenerte entre nosotros. Tu partida dejó dolor y tristeza, pero sabemos que estás descansando en paz. Su hermana Angélica, hermano político Mario y sobrinos invitan a la misa a las 20 en la Pquia. Santo Cristo (Bº Libertad).

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Hace 6 meses de tu partida a la Casa de nuestro Padre Dios, eres una estrella más que alumbras nuestras vidas. Tu hermana Clara Guardo, tu cuñado, sobrinos y sobrinos nietos ruegan un oración en tu memoria.

MARTÍNEZ DE PINTOS, OLGA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/14|. Querida madre, hoy se cumplen tres años de tu partida, nos duele aceptar que ya no estés con nosotros físicamente y nuestros corazones no tienen consuelo, siempre estarás en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, tus recuerdos y amor nos guiará por el camino del bien por toda la eternidad. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su esposo Jesús Francisco Pintos, sus hijos Santiago y David; sus nueras y nietos Santiaguito, Valentín, Thiara Gero y Ana Victoria invitan a la misa que se realizará el 25/5/17 en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

POIDOMANI DE BORSELLINO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/16|. Mamá hace un año que partiste a la Casa del Padre Celestial y te encontraste con mi hermana, mi padre. Te extrañamos mucho y me siento sola, yo sé que tú estás conmigo, me acompañas en esta soledad. Bueno mami yo sé que estás descansando en paz junto a Dios y a tus santos. Invito a la misa a celebrarse el día 25/5 a las 21 hs en el convento Santo Domingo. Tu hija que te recuerda y está en oración con vos. Susana Borsellino, Irene y Silvia, tus nietos y bisnietos.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

REYNOSO, DOMINGA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/05|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 10.30 en el Panteón Familiar del Cementerio La Piedad, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Secretariado Seccional Santiago del Estero de La Asociación Bancaria participa con profundo pesar el fallecimiento de la Madre de su compañero e integrante del Secretariado Pablo Harasin. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Daniel Cremaschi, Daniela Machao e hijas, participan el fallecimiento de la madre de su amigo Mariano y acompañan a la flia., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Velia M. Russo de González despide con dolor a su querida amiga "Agui". Siempre recordaré los felices momentos compartidos en la niñez y adolecencia y luego en el ámbito laboral en la querida escuela Normal. Ruego por el consuelo de sus hijos y por el descanso eterno de su alma.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Comisión Vecinal Nº 121del barrio Hugo Mario Herrera, (Nuevo San Carlos), amigos de su hijo Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memroia.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Franco Parisini y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de sus matriculados contador Juan Pablo Harasín y Lic. César Mariano Harasín. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del contador Juan Pablo Harasín y Lic. Cesar Mariano Harasin. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de los colegas, contador Juan Pablo Harasin y Lic. César Mariano Harasin. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ABUD DE HARASIN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Virginia Carnielli de Jozami, Armando e hijos, acompañan con cariño a sus hijos, queridos ex-alumnos, en este doloroso momento. Que Agui descanse en paz.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (Agui) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus vecinos Raúl Saavedra y Sara, sus hijos Ricardo, Patricia, Hugo y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUD DE HARASÍN, MARÍA ELISABET (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Susana I. Torres, su esposo Lito Argañaraz, hijos Cecilia, Valentín y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. María Teresa, Gladis Carrasco y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Gómez Troul en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NORA ALBANILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Sus hijos Luis Ángel, Darío, Pichón Alejo, hijas pol., Nancy, Mónica, Selva, Josefa, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. Casa de duelo Sala vel. 1 L.B. SERVICIO CARUSO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBÁÑEZ, NORA ALBANILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Los amigos del "truco de los viernes" acompañan a Darío y flia, por la pérdida de su Sra. madre y ruegan oraciones a su querida madre. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Misericordia.

IBÁÑEZ, NORA ALBANILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. El personal directivo y docente de la Escuela Nº226 "Francisco de Aguirre", acompaña a la colega Mónica Egea, por la pérdida irreparable de su suegra. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de compartir momentos agradables en tu vida, por tu bondad, alegría y honestidad, siempre estarás en nuestros corazones. Dr. Manuel G. Méndez, su esposa Matilde G de Méndez, Anabel Mercedes y flia, Juan Carlos y flia; Jorge Ricardo Méndez, acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Que en éste descanso eterno el Señor lo proteja e ilumine con su mirada". Clara Aurora Marcos Vda. de Gianuzzi e hijos: Lili, Coco, Nené, Clara, Papito, Susana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Que tu alma llegue a lo más alto del cielo, siempre estarás en el recuerdo de tus vecinos". Dr. Manuel G. Mendez y flia, Julio Vizcarra y flia, Yolanda Angeleri Vda. de Montenegro y flia, Teodoro Burgo y flia, Juan Generoso y flia, Mecha y Adriana, Raul Navarro y flia, María José, Romina, Silvina y Juancho Cruz, Negrita Vda. de Rizzolo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

JUÁREZ, MARÍA ELISA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/16|. A un año de tu partida al Reino de los Cielos, te recordamos con mucho amor. Rogamos siempre que Dios te tenga a su lado. Sus hermanos: Margarita, Rosa Elena, Agustín, Teresita, María Elina Juárez, sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, JUANA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Su esposo Ramón, sus hijos Esteban, Ramón, Carmen, Mercedes, Deolinda, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Laprida (Dpto. Choya). Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

MALDONADO, JESÚS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/17|. Sus hijos, hijos pol., hermanos, nietos y demás familiares part. su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cement. de Brea Pozo a las 15 hs. casa de duelo domic. de Brea Pozo. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TEJERA, RAMÓN ATILIO (Pirucho)(q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. "Jesús, tú que estás sentado a la derecha del Padre! bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno". José Gómez, su esposa María Ángela, hijos y nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

TEJERA, RAMÓN ATILIO (Pirucho)(q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Ana Monge y Martín Estofán participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Fabio y flia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MORENO, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Sus hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San Miguel Arcángel de Suncho Corral a las 12.30 hs con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.