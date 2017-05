Abal Medina descartó la unidad con Cristina: "De una crisis no salís con acuerdos de cúpulas"

Fotos SIN MARGEN. "A los que les costaba llegar a fin de mes en 2015, hoy no llegan", graficó el exjefe de Gabinete de la Nación, sobre la realidad del país.

25/05/2017 -

Aferrándose a una de las máximas del general Juan Domingo Perón que dice que "el que gana conduce y el que pierde acompaña", el peronismo que apuntala la precandidatura a senador por Buenos Aires de Florencio Randazzo, descartó una lista de unidad que propuso la expresidenta Cristina Kirchner.

Así lo dejó claro el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, uno de los principales constructores de un espacio que busca catapultar a Randazzo, exministro de Cristina como él, como referente de un nuevo peronismo. "De una crisis no salís con acuerdos de cúpulas, de ver cómo nos repartimos cargos entre los dirigentes", fue su sentencia tajante en una entrevista a fondo con EL LIBERAL, en la que abordó el presente del peronismo, la lucha electoral entre kirchnerismo y randazzismo, y la actualidad nacional, con duras críticas a Mauricio Macri.

¿Se juega el futuro del PJ y la alternativa al macrismo en 2019 con la disputa en las Paso de Buenos Aires entre el kirchnerismo y el peronismo que apoya a Randazzo?

-Deberíamos empezar a partir de una discusión democrática en las Paso, a poner al peronismo y sus aliados, nuevamente en condiciones de ser la mayoría política en 2019. Esto tenemos que hacerlo en todas las provincias, pero lo que le toca a la provincia de Buenos Aires (las elecciones legislativas) por la magnitud demográfica que tiene, es central para poder ponernos otra vez de pie. Y esa tarea no puede hacerse sino a través de una discusión amplia, plural y abierta (por las Paso), que deje de lado los mecanismos que una y otra vez nos condujeron a una derrota en 2013 y que nos volvieron a llevar a otra en 2015. De una crisis, de una derrota, no salís con acuerdos de cúpulas, con habitaciones oscuras, ver si entre dirigentes nos repartimos cargos, sino a través de una herramienta que fue ideada por nuestro gobierno que te permite tener la legitimidad del voto popular.

-Cristina dijo que será candidata si hay una lista de unidad con el randazzismo. ¿Aceptarían esta posibilidad?

-Repito, entendemos que la forma de tener una unidad de verdad, que sume, que incorpore nuevos sectores es a través de una Paso, una ley que impulsamos justamente para fortalecer a los partidos políticos.

-¿Cuáles son esas diferencias insalvables que les impide pensar ir juntos con el kirchnerismo?

-Mire, yo he sido funcionario del gobierno y colaborador de Néstor Kirchner, Florencio Randazzo fue ministro ocho años de Cristina Kirchner; aquí más que discutir qué nos diferencia yo puedo contar qué es lo que pensamos. Y lo que pensamos es que la Argentina requiere de que haya un peronismo plural y democrático, que vuelva a atraer hacia nosotros un conjunto de sectores que fuimos perdiendo. Y para hacer eso es muy importante hacerlo con mucha humildad, sin creer que nadie es dueño de la verdad, y necesariamente eso pasa por una gran discusión interna, en una Paso.

-¿Le molesta que lo traten de "traidor" por elegir trabajar fuera del kirchnerismo?

-Es una práctica mala en todo sentido, que no es propia del peronismo sino de pequeños grupos de izquierda, que son muy sectarios. La política yo la entiendo como Juan Domingo Perón y de Néstor Kirchner, que se trata de sumar, no de restar. A mí los compañeros que recurren a ese tipo de descalificaciones, me dan lástima. Aquellos que dicen hoy que Florencio es el candidato de los medios, son los que hace dos años sostenían lo mismo de Scioli.

-¿Comenzarán a recorrer el país para ir reconstruyendo esa mayoría política y social que los convierta en una alternativa con posibilidades para 2019?

-Tenemos por delante toda una tarea muy importante, justamente ponernos de pie para construir un modelo alternativo a este que en estos meses viene gobernando de una forma deficiente en la Argentina. Lo dijimos varias veces, la Argentina tenía problemas al 10 de diciembre de 2015, no podemos negarlo porque si no hubiera tenido problemas no habríamos perdido la elección, pero lo que tampoco se puede negar es que todos esos problemas de ahí para adelante se han incrementado y empeorado.

-La irrupción de Randazzo en estas elecciones, ¿rompe con el esquema que se había planteado el oficialismo de elegir pelear con el kirchnerismo?

-Creo que sí, porque lo que quiere hacer este gobierno es volver a discutir el pasado cuando vos hablas de cómo aumentan los precios, de cómo la plata no alcanza, de los problemas que hay en el empleo, de las fábricas que cierran, que son los temas que le preocupan a los argentinos. El gobierno prefiere discutir el pasado porque no puede mostrar nada positivo del presente.

-¿Qué es lo que más le preocupa del país?

-Que este modelo económico y social del cual el gobierno está convencido, realmente no funciona. Nos vienen llevando de promesa en promesa: las lluvias de inversiones en el primer semestre, cómo crecía la economía en el segundo semestre, los brotes verdes de fin de año. Cada vez nos van corriendo las postas y lo cierto es que la economía no levanta, no hay ningún síntoma de crecimiento real. Nos preocupa eso, porque la situación económica y social la padecemos todos, pero los que más sufren son los que siempre estuvieron mal y ahora están mucho peor.

-¿Macri defraudó las expectativas que tenían ustedes cuando decidieron apoyar sus iniciativas en el Congreso, o es lo que esperaban?

-Lamentablemente sabíamos lo que iba a ocurrir; dijimos que este tipo de políticas de un noventismo tardío, de un neoliberalismo retro, nunca terminaron de funcionar en la Argentina. Pero al menos en otro momento era como que iban en el sentido de los tiempos, ahora el mundo tampoco va para allá, está discutiendo otras cosas, hoy tenés al presidente de la primera economía planetaria que es Estados Unidos, discutiendo por las fuentes de trabajo y que los argentinos hagamos todo lo contrario, habla de que somos muy soberbios.