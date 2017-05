"Pitu" González: "Tengo muchas ganas de jugar"

Fotos GRAVITANTE. Arnaldo González es uno de los extremos más punzantes de Central. Seguramente, Coleoni le devolverá la titularidad el domingo.

25/05/2017 -

Arnaldo González tuvo que purgar cuatro fechas de suspensión tras su expulsión ante Flandria. Y justo quedó en condiciones de reaparecer este domingo, cuando Central Córdoba reciba nada menos que a Argentinos Juniors, el líder de la B Nacional.

"Lo viví bien porque tuve el apoyo de mis compañeros que es fundamental. Obviamente estuve mal porque fueron muchas fechas y ese partido lo perdimos, entonces no fueron buenos momentos. Por suerte las fechas pasaron rápido. Ahora a esperar si me toca jugar y si no a apoyar a mis compañeros como siempre", dijo el "Pitu" en diálogo con EL LIBERAL.

El volante recordó la roja y consideró exagerada la sanción. "El árbitro nos jugó en contra todo el partido, fue muy soberbio conmigo, me habló todo el partido, me decía que no me iba a cobrar nada, que no estaba más en Primera División. Fue muy hablado todo el partido y a uno lo saca. Nos perjudicó porque amonestó varios jugadores, no me cobró un penal muy evidente", señaló.

Pero el "Pitu" ya dejó eso atrás y solo piensa en volver a jugar el domingo. "Tengo muchas ganas de jugar y ayudar a mis compañeros. Estoy trabajando mucho para, si me toca jugar, estar a disposición del técnico. De afuera uno sufre el doble porque ve que el grupo hace un esfuerzo tremendo partido a partido y por ahí no se nos dan los resultados. Desde ese lado quiero ver si puedo ayudar a meter un gol, dar una asistencia, dar el apoyo a mis compañeros dentro de la cancha", sostuvo.

Sobre el líder

¿Es una motivación extra enfrentar al puntero? "Partido a partido es una motivación extra. No podemos regalar nada y tenemos que salir a jugar cada partido como una final. Eso ya es una gran motivación. Después está el plus de que viene el puntero, con la historia que tiene Argentinos, todo eso suma bastante. Pero tenemos un gran plantel y creo que ellos habrán entrenado toda la semana pensando en nosotros, que venimos haciendo buenos partidos, que de local somos muy fuertes y hay que hacérselos sentir a ellos", respondió.

González señaló que "molesta un poco" cuando los rivales "vienen a defenderse", pero cree que el domingo la historia será diferente.

"Argentinos tiene jugadores muy similares a los nuestros, juegan casi con el mismo esquema táctico, y van primeros. Ellos tienen la obligación siempre de ir a buscar el triunfo en cualquier cancha porque los de atrás también se acercan y eso nos conviene a nosotros porque tenemos jugadores rápidos, de buen pie. Y podemos en cualquier momento desequilibrar y generar peligro", cerró.