Tinelli: "He pedido 35 ó 40 árbitros para dirigir"

25/05/2017 -

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli decidió dar un paso al costado de la nueva dirigencia de AFA. Pero salir del foco de atención no lo deja afuera de reflexionar sobre las polémicas que rodean al arbitraje y se sinceró cuando reconoció que él también pidió por distintos árbitros para los partidos más relevantes. "Debe haber audios de todos. Míos debe haber pidiendo árbitros cuando trabajé en San Lorenzo. ‘Che, ¿puede ser?’, algunas veces te tocaban, otras veces no. He pedido 35 ó 40 árbitros. Pero es normal eso. ‘Bueno, para tal fecha, éste que sabés que por lo menos no nos va a garcar’. Lo pensás como dirigente", contó el "Cabezón" con respecto a los audios de Angelici que salieron a la luz hace un tiempo en los cuales pidió ciertas designaciones. "A los árbitros los pedían de todos los clubes. Por ahí lo que le pedías al tipo que manejaba los árbitros es que no designaran al que haya solicitado el otro club. Era así, eso fue más o menos siempre así", contó.