Varios duelos en el Lawn Tennis

25/05/2017 -

El Torneo Apertura 2017 de hockey, tendrá continuidad hoy en cancha del Lawn Tennis, con este programa: a las 8, Sehc vs. Mishky Mayu (5º); 9.20, Lugus vs. Lawn Tennis Rojo (5º); 10.40, Old Lions Rojo vs. Old Lions Azul (5º); 12, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis Blanco (7º); 13, Athenas vs. Mishky Mayu (7º); 14, Old Lions Azul (7º) vs. Central Córdoba (7º); 15, Lawn Tennis Rojo vs. Green Sun (7º); 16, Lugus B vs. Lugus A (I); 17, Sec Naranja vs. Círculo (I); 18, Unión Sur vs. Sec Azul (I); 19, M. Mayu vs. Estrella Roja; 20, Ucse vs. Unse H. (I).