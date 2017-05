Gran jornada boxística en la ciudad de Sumampa

25/05/2017 -

El próximo sábado, se desarrollará una gran velada de boxeo en la ciudad de Sumampa. Habrá un total de once combates de alto voltaje, con exponentes de nivel en la provincia.

La jornada deportiva contará esta vez con la presencia del campeón mundial Juan Domingo ‘El Chango’ Córdoba y del reconocido ex pugilista, Fabio ‘La Mole’ Moli. Auspicia la velada, la Municipalidad de Sumampa y 80 comercios del pueblo. Organiza la misma la Escuela de Boxeo ‘Grandgreseones’.

Este es el cronograma de combates oficial que se dio a conocer: Cristian Argañaraz vs. Joni Pedrosa; Carla Zerda vs. Yamila ‘La Princesita’ Castro; Iván ‘El Veneno’ Torres vs. Mario ‘El Rebelde’ Suárez; Lucas ‘El Coinor’ Paz vs. Franco ‘El Imbécil’ Sosa; Oscar ‘El Halcón’ Gavier vs. Miguel Rojas.

Mauro La Torre vs. Matías ‘El Látigo’ Pereyra; Mauri ‘El Rayo’ Barraza vs. Hernán ‘El Mago’ Gersichs; Matamala vs. Jonatan ‘La Tosca’ Barraza. Semifondo: Mirna ‘La Guapa’ Rodríguez vs. Amiel ‘La Única’ Pereyra.

Combate estelar de la noche a 10 rounds y con promesa de nocaut, Mauro ‘El Potro’ Andrada vs. Ángelo ‘El Anguila’ Albarracín. Además, la exhibición de los miniboxeadores, Gerónimo ‘La Makinita’ González, con 6 años Martín ‘El Maldito’ Martinelli y Jeremías ‘La Roca’ Galván.