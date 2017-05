Para el abogado de Centurión se trató de “un caso menor”

25/05/2017 -

El abogado de Ricardo Centurión que está en el ojo de la tormenta luego que su ex, Melisa Tozzi, lo denuncie por violencia de género, aseguró que se cliente "se pondrá a disposición de la Justicia".

Al mismo tiempo, Mariano Cúneo Libarona, minimizó lo ocurrido: "Centurión se pondrá a disposición de la Justicia esta misma tarde. Anoche hablé con él y por lo que me contó fue un hecho menor".

"Ricardo me dijo que no hubo agresiones ni golpes, por lo que me manifestó fue una discusión menor, algo típico de pareja", insisitió Cúneo Libarona.

Además, el letrado aportó una particular visión del hecho: "Aca vende Centurión pero el caso es muy menor. Ricardo está a disposición de la Justicia", subrayó el letrado.