"Depende cómo viva la víctima la agresión"

25/05/2017 -

"La verdad me resulta muy llamativo que se disponga la escritura de una carta. Es la primera vez que conozco que se haga eso. Todo depende de cómo la víctima viva la agresión", señaló el perito forense Lic. Hugo Ortiz.

"Por ahí, en el peor de los casos hasta podría resultar una burla, como suele suceder en otras situaciones cuando el agresor pide disculpas. Vea usted, está sujeto al delito y tengo mis dudas que una carta pueda remediar lo dañado", ahondó.

Requerido sobre si el intento de seducción conlleva un plus adverso, Ortiz ahondó: "Con mucha más razón. No me imagino cómo será la instrumentación de esto. O quién revisará la carta. ¿Bajo qué parámetros la Justicia analizará que la carta sirva para la reparación?", interrogó.

"La única certeza se encuentra en la cabeza de la víctima. No sé si éste es el caso, pero hay situaciones que para ella no tiene reparación", interpretó. Por último, Ortiz buscó una perspectiva acorde al hecho. "Para que cualquier condena funcione el penado debe reconocer la falta, es decir apropiarse del acto. Sea cual fuere la pena, su cumplimiento no implica aceptar la responsabilidad de su conducta".