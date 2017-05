Mundo EL VATICANO

El papa Francisco y Trump resaltaron la "necesidad de paz"

Se reunieron a solas durante 27 minutos. "No me olvidaré de lo que me dijo", lo despidió Trump.

Por El Liberal

Fotos ACUERDO. El Papa y Trump coincidieron en que es fundamental impulsar la paz en todo el mundo. 25/05/2017 - EL VATICANO. El papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro a solas de 27 minutos, el primero entre ambos jefes de Estado, en el que resaltaron la "necesidad de paz", hicieron hincapié en la importancia del "diálogo interreligioso" y tras el cual el estadounidense se comprometió "a leer" la encíclica papal "Laudato Si" sobre medio ambiente. "No me olvidaré de lo que me dijo", lo despidió Trump cuando ya se habían reunido 27 minutos a solas. La Santa Sede aseguró que en el encuentro se "intercambiaron puntos de vista sobre algunos temas de la actualidad internacional y de la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con particular referencia a la situación en Medio Oriente y a la tutela de las comunidades cristianas". "Es un honor de una vida encontrar a Su Santidad Papa Francisco. Dejo el Vaticano más determinado que nunca para buscar la paz en el mundo", aseguró Trump en redes sociales, confirmando la recepción que hizo de una reunión en la que Francisco, en privado y a través del clásico intercambio de regalos, buscó hacer énfasis en la necesidad de paz. En esa dirección fueron los tres regalos que el Pontífice le dio a Trump: el medallón del olivo que simboliza la paz; el mensaje que escribió para las jornadas mundiales de la paz de enero pasado "firmado personalmente", según explicó Francisco; y sus tres libros: las exhortaciones apostólicas Amoris Laetitia y Evangelii Gaudium, y la encíclica Laudato Si, en medio de las críticas a Trump por sus políticas poco favorables al cuidado de lo que el Papa denomina "la casa común". "Uno es sobre la familia, otro sobre la alegría del Evangelio y el tercero sobre el cuidado del medio ambiente", los describió Francisco. "Voy a leerlo", le dijo Trump.