El antes y el después de las familias receptoras

Fotos BENEFICIARIOS. Tiraron abajo los viejos ranchos.

25/05/2017 -

Las familias de los parajes El Quimilar, Posancon, Campo del Cisne y Kilómetro 49 pudieron concretar el sueño de la vivienda digna, en el marco de una ceremonia de entrega de las llaves concretado por el Gobierno de la provincia.

Uno de los beneficiarios, Carlos Díaz, manifestó sobre las viviendas que recibían: "Desde ya muchas gracias a los que hicieron posible que hoy pueda tener mi casa propia. Antes vivía en un rancho precario, ahora voy a poder tener todas las comodidades necesarias para toda la familia, esto es un cambio muy grande en nuestras vidas. Voy a disfrutar con mi esposa y mis hijos este sueño".

Por su parte, Rita Josefina Herrera, de Posancon, contó: "La verdad que no tengo palabras para agradecer a la gobernación, que me sacó de vivir en un rancho como lo venía haciendo hace muchos años. Me acostaba pensando en que algún bicho me podía picar y no descansaba bien. Hoy se cumple un sueño tan esperado por años".

Por último, Artemio Ergidio Alanis expresó: "Gracias a Dios tengo mi casita. Muchas gracias por darme la oportunidad de empezar una nueva vida. Dejo el rancho atrás para vivir bajo un techo digno".