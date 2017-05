Pura Vida UN ESCÁNDALO DE PROPORCIONES

¿Rocío presa en Dubai? Unos dicen que sí, otros que está con el "Diez"

Por El Liberal

Luego de amenazar a Diego Maradona y que trascendieran unos durísimos audios, Rocío Oliva viajó a Dubai. Aunque no se saben bien las razones, si lo hizo para amigarse con el ex DT o terminar con el vínculo y comenzar a llevarse sus pertenencias. Ella misma pagó su pasaje (unos 20 mil pesos), voló por Emirates y pensaba quedarse cuatro días. Luego de arribar al aeropuerto, la rubia fue a la casa que compartían con Diego Maradona en el barrio "La Palmera". "El Diez" no la esperaba y tras una durísima discusión la policía se llevó detenida a Rocío. Los trascendidos sostienen que el enfrentamiento fue muy agresivo y que el mismo Maradona fue el que llamó a las autoridades locales. Según la información difundida por el programa "Infama", aún no hay más detalles que los contados anteriormente y se desconoce si Rocío ya fue liberada o sigue detenida. Según informaron en Infama, Rocío apareció de sorpresa en Dubai. Ellos ya estaban separados por los escandalosos audios que la rubia envió, en los que insultaba y amenazaba a las hijas de Maradona. Niegan que esté presa Allegados a la novia de Diego Maradona confirmaron que la rubia pasó la noche con el futbolista y que la relación entre ellos está "en su mejor momento". "Está muy bien con Diego Maradona", fue el mensaje que Oliva le hizo llegar a sus amigas, quienes aclararon que "no sabe todavía la fecha de regreso" al país. Los escándalos se siguen acumulando en el currículum de Rocío Oliva. Ahora, la ¿ex? de Diego Maradona viajó rumbo a Dubai en medio de los rumores que indican que la rubia le fue infiel al "Diez" con Ricardo Centurión, futbolista de Boca recientemente denunciado por violencia de género. El supuesto affaire con Ricardo Centurión, que habría comenzado en un boliche, y que el propio Maradona confirmó luego de indagar en sus conocidos en el mundo Boca, fue lo que desencadenó la tristeza y furia del astro. Por ese motivo, Diego decidió enviarle a sus hijas el amenazante audio de Oliva, dándole a Dalma y a Gianinna total libertad para actuar ante la Justicia. Las chicas Maradona solicitaron una medida cautelar a la Justicia.