Peter Lanzani se animó a cantar para su filme

25/05/2017 -

Peter Lanzani grabó el leit motiv del filme "Sólo se vive una vez" que se estrena el mes que viene, cantando "I was made for loving you". La comedia de acción internacional protagonizada por Peter Lanzani y un gran elenco que incluye a figuras como Pablo Rago, Darío Lopilato, Arancha Martí, Luis Brandoni como el Rabino Mendi con la participación de Gérard Depardieu, Hugo Silva y Santiago Segura y la participación especial de Eugenia "la China" Suárez y Carlos Areces, llegará a las salas el 15 de Junio.