-Y ¿cómo es este Hernán Blanco, ese "hombre común" que fue su eslogan de campaña?

-Acá estamos ante el caso de un tipo que por lo que cuenta la historia, hace muy poco tiempo que está en el poder, no tiene un gran partido detrás, una espalda política grande, está cuestionado por varios periodistas, pero especialmente por uno, y supongo yo, que está en ese proceso típico de construcción de poder, y estas cosas ya ocurren y van a ocurrir más. Hay un descrédito por el sistema político universal, la gente está asqueada de la política tradicional, y prefiere tirarse a la pileta a ciegas, sin saber de quién se trata ese personaje con tal de que sea diferente a lo anterior.

-¿Fue difícil construir este personaje?

-Una de las cosas que me gustó es que si bien el relato especula en eso de la construcción de su pasado, con eso del hombre común, no se trata de un hombre común. Hombre común es el que no tiene acceso a cosas que van más allá de su propia vida, de sus decisiones cotidianas. Yo estoy acostumbrado a personajes que son tipos comunes en situaciones extraordinarias. Este es un personaje que no es común sino el presidente de un país.