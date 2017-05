Mario Poli: "La inequidad genera violencias"

Fotos Arzobispo Mario Poli en el Tedeum

"No puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien", fue uno de los mensajes más resonantes que Mario Poli pronunció en el Tedeum, la tradicional misa en conmemoración a la Revolución de Mayo, en la Catedral Metropolitana. Ante el presidente Mauricio Macri que asistió acompañado por su esposa Juliana Awada y su Gabinete, Poli advirtió que "la inequidad genera violencias", y reclamó "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos".

"Muchos pueden pensar que no hay motivo para fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado", dijo Poli. "Las estadísticas veraces son muy buenas, nos advierten dónde estamos parados. No obstante, los porcentajes visibilizan el dolor de las familias que sufren postergación y desánimo", cuestionó el arzobispo, con fuertes críticas por la realidad social y política del país.

"Dolorosamente aprendimos en nuestra historia que la inequidad genera violencias", afirmó. "La solución a nuestros desafíos internos, que algunos llaman deuda social, dependen de nosotros: para eso es conveniente volver a apostar y confiar en las reservas morales espirituales de nuestro pueblo, como en su capacidad de trabajo en ingenio cientítico", dijo.

En ese marco, Poli pidió políticas de Estado "que sostengan un desarrollo humano integral". Además llamó a los dirigentes políticos "a superar la confrontación que nos roba la esperanza" y a "buscar por el fecundo y arduo camino del diálogo un consenso creativo tan necesario para que se haga realidad el progreso de nuestras nación".