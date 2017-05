Sebastian Vettel y Ferrari meten miedo en Mónaco

Fotos Sebastian Vettel y su Ferrari en Mónaco

Decía Hamilton que quiere “ganar a Vettel en su mejor nivel” y el alemán de Ferrari le ha respondido en los Libres 2 de Mónaco con una vuelta fuera de su alcance, al menos por ahora. Un 1:12.720 que ya es la más rápida de la historia en el Principado, casi medio segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, Ricciardo, y 0.6 sobre el tiempo de la mañana del británico de Mercedes. El SF70H asusta, prueba de ello es que por la tarde Raikkonen sí lució y se adjudicó el tercer menor registro. “Parece el coche a batir, da la sensación de ser fácil de pilotar y de configurar. Se ve a Sebastian con mucha confianza”, comenta Chris Horner.

Y fue una segunda sesión de entrenamientos en la que, al contrario que en la primera, no se vio a Mercedes por arriba. Hamilton no mejoró el crono de los Libres 1 (1:13.425) y se quedó en 1:13.8, igualmente a un mundo del que consiguió Vettel. Tampoco lo hizo Bottas en los libres que más se parecerán a la clasificación del sábado, vital para obtener un buen resultado aquí. Trabajaron tandas largas, pero cuando lo intentaron los tiempos no llegaron.

Aunque quien deslumbró de verdad fue Toro Rosso con Kvyat y Carlos Sainz luchando entre los mejores tiempos y colándose en una teórica segunda y tercera línea de parrilla, resultados prometedores ante un gran premio en el que las diferencias de motor tienen menor incidencia en la pista. Por eso Red Bull también está convenciendo con la unidad de potencia de Renault, aunque Verstappen quedó por detrás del madrileño.

En cuanto al grueso del pelotón, Sergio Pérez séptimo con el Force India y Magnussen noveno con el Haas avanzan batalla por las últimas plazas de la Q3. Y McLaren se acerca algo al corte, aunque todavía no lo supera: Vandoorne y Button terminaron a 1.2 del más rápido de la jornada.