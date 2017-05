Fotos Hoy se juega una fecha especial en el torneo “Eduardo Ibarra”

Hoy 13:22 -

LORETO, Loreto (c) En festejo del noveno año de vida de la Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos (A.F.A.L. ) se realizará una fecha especial que contará con puntos al igual que todas las demás, hoy a partir de las 12.30 en la cancha del club Juan Bautista Alberdi se llevará a cabo esta jornada.

Los partidos que se llevarán a cabo son: Esquineros vs. Newbery; Alma y Vida vs. Albañiles; Alberdi vs. Bushcas; Colonia vs. Remanso; Defensores Libertad vs. Mechero; Barrio Oeste vs. Barrio Libertad; 48 Viviendas vs. Avenida; Caritas vs. San Esteban; Pinchas vs. Palermo; C.S.D.B.O. vs. Zona Roja.