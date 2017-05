El Papa Francisco envió una carta a Milagro Sala

Fotos Milagro Sala, en una foto de archivo con el Papa Francisco.

25/05/2017 -

El Papa Francisco envió una carta a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en la que le manifestó su apoyo, le confirmó que está al tanto de su situación y le dijo que comparte "su dolor y su sufrimiento".



La misiva, fechada el 5 de mayo y escrita a mano, es una respuesta a una carta que la militante política le había enviado a Jorge Bergoglio, a más de un año de haber sido detenida en la provincia de Jujuy, situación calificada como "arbitraria" por la ONU y la OEA.

"Me he informado de cosas y comparto su dolor y su sufrimiento", es una de las frases con las que el Sumo Pontífice hace referencia a que está al tanto de la situación de Milagro Sala y le manifiesta su apoyo.

A continuación, el texto completo de la carta:

"Sra. Milagro Sala:

Le agradezco la carta que me ha enviado. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comparto su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño en mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto.

Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí.

Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide.

Cordialmente,

Francisco"