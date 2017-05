¿Vuelve "Carlitos"?: "Aquí son muy brutos y te hacen daño"

Fotos Tévez: "Todavía no he encajado".

Carlos Tévez no está jugando en el Shanghai Shenhua debido a una lesión. En una reciente entrevista confesó que no se adaptó al fútbol que se juega en el país asiático y fustigó a sus rivales: “Son como brutos”.

“Es un fútbol muy diferente a todos los que he jugado. Todavía no he encajado del todo. De a poco uno va a ir adaptándose a ellos porque es difícil hacerlos cambiar. No son muy físicos que digamos. Son muy inocentes y cuando te pegan te hacen daño: son como brutos”, aseguró.

A pesar de que “Carlitos” solo pudo meter un gol, de penal, declaró que los chinos “tácticamente no son muy buenos”, pero confía en que una reciente ley sancionada por el gobierno, permita que comiencen a aprender el juego desde chicos.

Todo parece indicar que el ídolo de Boca no se encuentra muy cómodo en una liga poco competitiva y hay una cláusula que le permitiría desvincularse del club chino a fin de año. ¿Vuelve “Carlitos”?.