Aguer sobre la dictadura: "30 mil es un número mágico"

Hoy 19:49 -

En las últimas horas, el monseñor Héctor Aguer quedó en el centro de la polémica luego de considerar que los 30 mil desaparecidos es “un número mágico”, y criticó al gobierno Nacional por haber cuestionado el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1.

“En la provincia (de Buenos Aires) se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura”, aseguró el sacerdote.

Y agregó: “Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido. No me corresponde a mí poner un número, pero digo: '¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?'. No corresponde una ley para eso”.

Por último, consideró que no corresponde que el Congreso saque una ley retroactiva en contra del fallo de la Corte, ya que el máximo tribunal “tiene un poder propio que debe ser respetado”.