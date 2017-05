El Apertura 2017 será el encuentro de mañana

26/05/2017 - Con buenos encuentros arrancará mañana la decimotercera fecha del torneo Apertura 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur del Sur. La jornada deportiva tendrá acción a partir de las 14.30 y estará reservado para los jugadores de la categoría (C 33), quienes jugarán el primer partido de la tarde; en tanto que el segundo será desde las 16.30 y será para los Veteranos de la categoría (C 40). Este es el programa completo. En cancha de EL LIBERAL: San Carlos vs. Villa Carolina; Agrup. Martín Fierro vs. SI. TRA.VI.SE./ IPVU. En Boca de Los Flores: Papelería El Mundo vs. Peca Suárez Construcciones; Papelería El Mundo vs. EL Porvenir. En París: París FC vs. Profesionales Juniors; Sportivo París vs. Ejército Argentino. En Los Halcones Nº1: Indumentaria Lar vs. Club 504; La Brown Malagueña vs. Cioccolani. En San Martín (Vuelta la Barranca): San Martín vs. Villa Yocca; Coy Unidos vs. Corralón San Esteban. En Gimnasia de Maquito: Barrio Cáceres vs. Moto Full; Barrio Cáceres vs. París FC. En Ciclón de Los Flores: Los Santos vs. Villa Reconquista; Los Santos vs. Palermo. En Monjitas: La Brown vs. Academia Peluquería Luis; Parque Sur vs. Villa Reconquista. En Zanjón En Zanjón Nº1: La joya Gramajo vs. La Pampa; Zanjón vs. RG. Neumáticos. En Defensores de Maco: Repuestos El Globito vs. Filial 23; Repuestos EL Globito vs. Las Heras. En San Pedro: A.A. Pele FC vs. Pilchería Max Mar; La Feria vs. Villa María. En Vélez de Maquito: Agrup. Martín Fierro vs. Fernández; Academia Peluquería Luis vs. El Carro de Ariel. En Los Pichones Nº2: Gomería Sara y Mañu vs. Zanjón; Taller Oeste vs. Villa Antonia. En tanto que estos últimos tres encuentros se desarrollarán a partir de las 16. En El Sur de Vuelta de La Barranca: Expreso Los Bruno jugará ante Almirante Brown. En Independiente de Beltrán: el anfitrión se las verá ante Hotel California; y en la cancha de Alameda de Arraga: Empresa La Unión enfrentará al equipos de La Castelli.l