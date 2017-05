Cuarto capítulo para el torneo Confraternidad Mercantil

26/05/2017 - Este domingo se jugará la 4ª fecha del Torneo de la Liga Comercial de Fútbol que organiza el Sindicato Empleados de Comercio en el Zanjón, en donde habrá duelos interesantes. Este es el programa. En cancha Nº1, 9.30: Maxi Hogar vs. Las Malvinas Sur (C 35). 11: Intim 3 FC vs. Malvinas Tucumán (C 35); 12: Pritty vs. Óptica Molinari (C 35); 13: Intim 3 FC vs. Secco FC (C 35). 14: Chango Mas vs. FC Colón (Libre). 15: Panadería Del Sol vs. Corralón Tony (Libre). 16: Las Malvinas Sur vs. Carro Bar Kimba (Libre). En cancha Nº2, 9.30 Despensa Doñita vs. OBV Garbarino C 35). 11: Power Informática vs. Zoom Fútbol Club (Libre). O’Globo Megacotillón vs. Ser. Técnico Pablo (C 35). 13: Línea Blanca vs. El Rejunte FC Colon (Libre). 14: Pritty vs. Súper Dalale (Libre). 15, Rincón del Oeste vs. Termas Unidos (Libre). 16: Musimundo vs. El Príncipe (Libre). l