Nuevo capítulo para las categorías C40 y C50 años para mañana

26/05/2017 - La decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos previsto para la categoría C 40 y la primera cita para los muchachos de categoría C 50 años respectivamente, serán el plato fuerte para mañana en varios escenarios, en la continuidad de los equipos capitalinos. El primer duelo será de 15 para 15.30, salvo en el choque de la cancha de Los Poros que se iniciará de 16 a 16.30. Programa Este es el interesante programa. En cancha de Pablo Vl: Pablo Vl vs. Carnicería Daniela (C 50); Pablo Vl vs. Villa del Carmen. En San Luis: Centinelas Unidos vs. Carnes Marito (C 50); San Luis vs. El Gallo. En San Lorenzo: Despensa Nico vs. Santa Lucia (C 50); Unión vs. Villa María. En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Triángulo Rojo (C 50); Dos de Abril vs. Los Herederos. En Estrella Roja: Estrella Roja vs. Gremio Judicial (C 50); Cadetería Alsina vs. Barrio 1ro de Mayo. En Poli/Bosco: Islas Malvinas vs. Centinelas Unidos (C 50); El Gallo vs. Taller Carlos Issi. En Santa Rita: Santa Rita vs. Cristian FC (C 50); Cristian FC vs. Loma FC. En Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. Club Piedritas. Libre: Los Fugitivos. Profe Karen gana puntos en la C 50. Libre Ateneo Ejército Argentinol