Viamonte ante Mónaco, encuentro destacado de la decimosexta fecha

26/05/2017 - Una de las competencias más convocantes del fútbol Amateur, Los Clásicos Barriales tendrán mañana otra atrapante jornada a puro fútbol, en la zona Sur del Campeonato Apertura Carlitos Leguizamón. El campeonato ingresa en su recta final y los equipos mejor posicionados intentarán ganar para mantener la ventaja ante sus inmediatos perseguidores, mientras que otros muchos se juegan sus últimas cartas si pretenden llegar con posibilidades a la definición. Entre la extensa cartelera, se destaca el duelo que protagonizarán Viamonte ante Mónaco, en cancha del primero. Este importante compromiso, correspondiente a la categoría 30, se jugará el tercer turno. No menos importante será el partido que protagonizarán Mailín Juniors ante Panificadora Vidal, en el segundo turno de la categoría 20 en cancha de Los Pitufos. En cancha de Campeones del 28, se producirá el duelo entre Gomería Sara y Mañu ante Rifas Tunis, por la división 30. Programación En Mosconi, Vino Tinto vs. Güemes (20); Industria vs. Mónaco (20), La Loma vs. La Santa Fe (20). En Viamonte, Fénix vs. Vinalar (20); Kennedy vs. Los Amigos (20); Viamonte vs. Mónaco (30). En Barrio San Martín, Granate vs. Juv de B. San Martín (20); B. San Martín vs. Tigres (20); Industria vs. Kiosco Benja (30). En Santa Lucía, El Salvador vs. Santa Lucía (20); B. Libertad vs. Villa María (20); Mosconi vs. Pel Jaime (30). En Tradición, La Falo Zeta y Chacha vs. Amigos de Zeta (20); Tradición vs. Jonami (20); Siglo XXI vs. Los Piratas (20). En Mariano Moreno, Pel Arte-Pa vs. Pje 445 (20); Pje 446 vs. Bobin Soria (20); Los Gedes vs. Pibes de la 67 (20). En Los Sucios, Los Sucios Jrs vs. Los Poros (20); La Gruta vs. Racing (20); Los Sucios FC vs. Amigos Unidos (30). Más partidos En Vinalar, La Ancha vs. Kanki Fe (20); Juv de la Ancha vs. Los Choguers (20); Estudiantes vs. Villa María (30). En Pitufos, Contreras vs. Huracán (20); Mailín Jrs vs. Panif Vidal (20); Primera Junta vs. Mailín Fe (30). Virgen del Valle, Ciclón Jrs vs. Juniors (20); Trofeo JJ vs. El Tanke (20); La 16 FC vs. Juv Siglo XXI (20). En Fondo de Vinalar, Juv Fondo de Vinalar vs. La Pandilla (20); Club 2 de Abril vs. Pibes del Siglo XXI (20); Fondo de Vinalar vs. Damaso Palacio (30). En Campeones del 28, Necochea vs. Pibes de Rosario (20); Eli FC vs. Tronkito Jrs (20); Sara y Mañu vs. Rifas Tunis (30). En Gril, Lucha FC vs. La Dorrego (20); Absalón Ibarra vs. Los Dragones (20); 3 Amigos vs. PSG (30). En Racing, Racing Ulluas vs. 3 Amigos (20); Pibes de Siempre vs. Sandw Doña Pety (20). En Pami, Islas Malvinas vs. Juv Tronkito (20). En Tronkito, Tronkito FC vs. Golo Sur (30). En Mistol, Amigos Lucianita vs. Pumas Católica (20).l