Llegaron las finales en el Torneo Apertura ‘“Capital del Agro”

26/05/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Jugada la octava fecha del Torneo Apertura “Capital del Agro 2017” que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad, quedaron clasificados los doce equipos que jugarán las semifinales el próximo sábado 3 de junio en su dos categorías (ya que mañana sábado no se programó la fecha por la fiesta del Señor de Mailín) En ese marco, en cancha y horario a definir el próximo martes, jugarán los duelos de donde saldrán los finalistas en la Categoría 40. En uno de ellos Wall Mar ante Triki y Triunfadores se medirá ante El Gateao. Mientras que en la División 50 lo harán Defensores de Huasi enfrentándose con Wall Mar y 9 de Julio será local de Trula Además por la Copa Consuelo están previstos los entrenamientos entre Club Amigos vs. Gremio y La Loma tendrá que medir fuerzas contra Barrio Sur Cabe recordar, que este torneo cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes del municipio fernandense.l